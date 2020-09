Steaua are un nou comandant

Potrivit anuntului clubului stelist, colonelul Hincu este angajat al MApN din anul 1987, fiind absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport/Facultatea militara de educatie fizica si sport, in anul 1996.Din anul 2018 este Doctor in Educatie fizica si sport. In perioada 2005-2018, colonelul Hincu a indeplinit functia de comandant al Clubului Sportiv Aplicativ Militar "Bucegi", iar din 2018 pana in anul 2020 a fost sef la centrul de sporturi montane "Bucegi".Hincu era comandant al CSA Steaua din luna ianuarie a acestui an.El i-a succes la conducerea CSA Steaua colonelului Cristian Cirlan, care a decedat la 20 ianuarie, la varsta de 47 de ani. Cirlan era in functia de comandant interimar de la mijlocul lunii octombrie 2019, dupa ce a expirat detasarea si imputernicirea colonelului Bixi-Pompiliu Mocanu la conducerea gruparii din Bulevardul Ghencea. Cirlan urma sa conduca Steaua pana la organizarea unui concurs pentru numirea noului comandant.