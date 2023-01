Steaua ia prima decizie in cazul fotbalistului acuzat ca si-a batut fosta prietena

Conducerea clubului Steaua a anuntat, prin vocea presedintelui Valeriu Argaseala, prima decizie care va fi luata in cazul fotbalistului Alexandru Tudorie, acuzat ca si-ar fi batut fosta prietena.

Argaseala a spus ca Steaua a demarat o ancheta interna pentru a vedea daca Tudorie si-a agresat sau nu fosta prietena.

Indiferent de rezultatul ei, Tudorie va fi amendat de Steaua pentru ca a fost surprins la 4 dimineata in oras.

"Am discutat cu Alex vizavi de acest incident. Avand in vedere faptul ca declaratiile celor doi sunt total contradictorii, ne rezervam, pentru moment, dreptul de a lua in considerare doar varianta jucatorului. Clubul nostru va demara o ancheta in acest sens si avem incredere in faptul ca adevarul va iesi la lumina.

Pentru moment, putem spune doar ca Tudorie va fi tras la raspundere pentru faptul ca se afla in oras la o ora foarte avansata, in conformitate cu Regulamentul Intern al clubului", a precizat Argaseala pentru pagina oficiala de Facebook a Stelei.

Ads

Un fotbalist de la Steaua si-ar fi batut fosta prietena: Tanara sustine ca l-a reclamat la Politie - UPDATE

Alexandru Tudorie a negat vehement incidentul, sustinand ca singurul sau rol a fost cel de mediator.

Reactia fotbalistului vine dupa ce fosta sa iubita a depus o plangere la Sectia 10 de Politie in care sustinea ca a fost batuta de Alexandru Tudorie.

Incidentul s-ar fi produs in Centrul Vechi, luni dimineata, in jurul orei 4:00.

In varsta de 19 ani, Alexandru Tudorie este un atacant transferat de Steaua in aceasta vara, de la Otelul Galati. El a marcat un gol in acest sezon, impotriva lui CFR Cluj.

C.S.

Ads