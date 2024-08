Steaua castiga cu usoare emotii la Botosani, dupa esecul Schalke

Steaua Bucuresti a castigat cu 2-1 partida de la Botosani, un meci contand pentru etapa cu numarul 8 a Ligii I, sezonul 2013/2014. Golurile au fost marcate de Szukala si Piovaccari, respectiv Dinu.

Stelistii veneau in Moldova cu un moral prabusit dupa primul meci de Liga Campionilor, pierdut cu scorul de 3-0 la Schalke 04, in Germania. Botosani era, inaintea etapei de fata, una din liderele campionatului, avand 15 puncte la activ, la egalitate cu Petrolul si Astra.

Oaspetii incepeau motivat partida de la Botosani, hotarati sa uite acel esec de la Schalke, din Liga Campionilor, de la mijlocul saptamanii. Cu peste 8000 de fani euforici in tribune, gazdele sperau la o mare surpriza. Pana la urma debutul a fost mai bun pentru Steaua.

Mai intai Szukala facea 1-0 dupa o lovitura de cap bine tintita, in minutul 22, o lovitura care a venit ulterior centrarii foarte bune din corner a lui Bourceanu. Revansa lui Szukala s-ar putea spune, dupa gafa imensa din Germania. Doar 5 minute au mai trecut apoi pana la urmatorul gol, semnat de Piovaccari.

A fost randul lui Pintilii sa dea un assist la acest gol, mijlocasul stelist intrand bine in careu pe partea stanga si pasand apoi simplu in centru la atacantul italian, care a indeplinit o simpla formalitate, pentru 2-0.

O prima parte dominata clar de stelisti, care au mai ratat si alte ocazii de a se desprinde pe tabela, cateva prin Gabi Iancu, un sut apoi periculos al lui Nicusor Stanciu sau interventii ofensive in careu ale lui Gardos sau, din nou, Szukala.

Ads

Botosaniul a inceput sa respire in debut de parte secunda, cand dupa un start fabulos, a redus din handicap. A fost un sut puternic la poarta lui Tatarusanu, stelistul a scos in fata, iar in viteza a venit lansat Dinu, care cu capul a lovit perfect balonul, pentru 1-2.

Ocaziile gazdelor au tot continuat sa curga, Croitoru de exemplu avand doua ratari imense una dupa alta, doar marile interventii ale portarului oaspete salvandu-si echipa. Usor-usor insa, Steaua a calmat jocul, a inceput sa aiba posesie si sa domine partida teritorial.

Timpul a trecut si Botosaniul nu a mai atacat poarta adversa mai deloc, asa ca Steaua s-a putut bucura de o victorie meritata, un triumf care face putin uitat esecul de la Schalke.

Steaua si Petrolul sunt lidere acum in Romania, cu 16 puncte acumulate, bucurestenii avand insa si doua meciuri mai putin de disputat.

Iata filmul partidei:

FC Botosani - Steaua 1-2

Ads

FINAL DE MECI

Min.91: Galben Adi Popa, dupa un fault la Acsinte.

Min.90: Trei minute de prelungire aratate de la margine!

Min.88: Sut tare si Latovlevici, usor pe langa poarta.

Min.87: Voleu interesant al lui Stanciu, lateral stanga in careu, mult peste.

Min.84: Sut Latovlevici de la distanta, mingea zboara peste.

Min.83: Szukala reia cu capul pe langa poarta de data asta.

Min.81: Cap Kapetanos, mingea s-a dus mai mult paralel cu poarta. Doua cornere la rand Steaua!

Min.79: Centrare plouata a gazdelor, Tatarusanu are emotii, dar mingea iese in aut de poarta.

Min.78: Iese Croitoru, intra Ghinda la gazde.

Min.77: Sut bun de la distanta Nicusor Stanciu, prins de Curileac, stelistul apoi se resimte dupa o lovitura la glezna.

Min.76: Kapetanos gasit in offside.

Min.74: Sut frumos de la distanta, al lui Fulop, mingea cade pe plasa transversala.

Min.72: Galben Acsinte, pentru o contra dura la Popa.

Min.71: Buna ocazie Kapetanos, care reia balonul cu capul in bratele lui Curileac, din centrarea lui Pintilii.

Ads

Min.68: Galben pentru proteste la Tanasa.

Min.66: Kapetanos face fault in atac.

Min.64: Galben Fulop, pentru un fault dur la Adi Popa.

Min.63: Cate o schimbare la fiecare tabara, iese Cristea si intra Popa la oaspeti, iese Carjan, intra Tanasa la gazde.

Min.61: Pasa Vasvari in centrul careului, Carjan nu e atent si reactioneaza tarziu, mingea ajunge la Tatarusanu.

Min.58: Excelent sut al lui Marius Croitoru de la distanta, foarte greu scoate Tatarusanu, mingea era clar in vinclu, o mare interventie a portarului Stelei.

Min.56: Cade Prepelita rau dupa un contact si meciul se intrerupe.

Min.54: Steaua calmeaza putin jocul, are posesie si incearca sa atace din nou poarta lui Curileac.

Min.51: Imensa ocazie Botosani! Sut Croitoru de la coltul careului, Tatarusanu scoate greu, tot in fata, Szukala respinge apoi la timp. Botosaniul domina clar!

Min.50: Galben Szukala pentru un fault la 25 de metri. Lovitura libera tare periculoasa, Croitoru trage in zid.

Min.47: Steaua raspunde si Stanciu ocheste bara, dupa un sut bun din careu, la coltul scurt.

Ads

Min.46: GOOOOOOOOOOOOOOOOL Botosani! Gol cu capul realizat de Dinu, un gol superb dupa un sut de la distanta, Tatarusanu a scos in fata, Dinu a venit ca din tun si a reluat cu capul in vinclu. 2-1 si Botosaniul spera!

INCEPE REPRIZA SECUNDA

INFO | Iese Piovaccari, intra Kapenatos, la Steaua. La gazde, iese Codoban, intra Fulop.

PAUZA

Min.45: Mare ocazie a gazdelor, o deviere a lui Vasvari din plin careu se duce foarte putin pe langa poarta lui Tatarusanu...

Min.45: Sut Iancu din careu, prinde Curileac in doi timpi.

Min.44: Sut Gardos de la mare distanta, mingea ia inaltime si se duce mult peste poarta.

Min.42: Centrare buna Cristea, in viteza, Stanciu vine la coltul lung si reia mult peste bara.

Min.38: Inca o ocazie Steaua. Cristea centreaza inselator, de pe flancul stang, se incurca fundasii gazda, care deviaza de doua ori, aproape sa isi dea un autogol. Corner!

Min.34: Inca un atac bun al gazdelor, scapa bine pe o contra acestia, Carjan trimite de la 25 de metri apoi, usor pe langa stalpul din stanga a lui Tatarusanu.

Ads

Min.33: Sut bun de la distanta Tincu, Tatarusanu prinde sigur.

Min.32: Mare ocazie Botosani! Tatarusanu scapa o centrare trimisa de Codoban, de pe stanga, langa portarul Stelei era insa Latovlevici, care degajeaza la timp.

Min.29: Faza interesanta a Botosaniului, se fluiera insa offside, Hadnagy scapase oarecum liber lateral dreapta in careu.

Min.27: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Steaua! 2-0 pentru stelisti, un gol simplu, Pintilii paseaza din careu in centru, Piovaccari e singur si face 2-0.

Min.25: Steaua domina si mai are o ocazie, Iancu face o actiune personala frumoasa, dar trage in baraj.

Min.22: GOOOOOOOOOOL Steaua! 1-0 pentru Steaua dupa un gol al lui Szukala, lovitura de cap perfecta venita dupa un corner, batut de Bourceanu.

Min.20: Stanciu face o actiune personala frumoasa. Sutul sau de la 25 de metri e retinut apoi sigur de Curileac.

Min.18: Bara Steaua! A fost un nou corner la poarta gazda, Latovlevici a centrat, Szukala s-a inaltat si mingea a muscat din transversala. Gardos a fost apoi gasit in offside.

Ads

Min.16: Corner periculos al Stelei, dupa o balbaiala in careu, Szukala suteaza in blocajul aparatorilor gazda.

Min.14: Centrare Prepelita de pe dreapta, in adancime, Iancu sare si reia cu capul, din nou alaturi.

Min.12: Latovlevici il vede excelent pe Iancu in plin careu, pozitie centrala, Iancu reia din prima, dar mult pe langa.

Min.11: Centrare buna Codoban, de pe stanga, Hadnagy reia cu capul, putin pe langa poarta lui Tatarusanu.

Min.10: Curileac prinde o minge in careu, Axinte protejand mingea excelent in fata lui Pintilii si Iancu.

Min.8: Momentan gazdele se tin bine, au o aparare solida, in plus incearca sa iasa si pe contraatac, pentru a surprinde Steaua.

Min.6: Centrare lunga pentru Piovaccari in careu, prea lunga, Latovlevici a lovit prea puternic.

Min.4: Latovlevici centreaza de pe stanga, resping gazdele.

Min.3: Centrare buna din careu Pintilii, nimeni de la Steaua nu era pe coltul lung.

Min.1: Inceput interesant de joc, centrare in careu pentru Carjan care e liber, acesta reia cu capul, prinde Tatarusanu, dar era offside.

Ads

INCEPE PARTIDA!

INFO | 8500 de spectatori sunt prezenti la stadion.

INFO | Botosaniul este una dintre realele surprize placute ale acestei editii de campionat. Fiind una dintre nou-promovate, trupa moldava este neinvinsa si tot timpul s-a pastrat intre primele echipe din Romania, fiind de cateva ori chiar si lider al Ligii I.

INFO Se anunta o partida cu un numar mare de spectatori, toate biletele pentru acest joc fiind demult vandute.

INFO | Echipele de start:

Botosani: 12. Curileac - 19. Patache, 25. C. Dinu, 21. Ursu, 20. Acsinte - 17. Codoban, 10. Vasvari, 6. Tincu, 8. Croitoru - 9. Carjan, 80. Hadnagy.

Rezerve: 22. Perianu, 2. Poverlovici, 5 Maghici, 13. Ghinga, 14. Tanase, 18. R. Radu, 24. Fulop.

Antrenor: Cristi Popovici.

Steaua: 12. Tatarusanu - 11. Prepelita, 4. Szukala, 6. Gardos, 14. Latovlevici - 55. Bourceanu, 5. Pintilii - 19. Cristea, 23. Stanciu, 80. Iancu - 25 Piovaccari.

Rezerve: 1. Nita, 8. Filip, 22. Pirvulescu, 30. Radut, 33. Varela, 35. Kapetanos, 77 Popa.

Antrenor: Laurentiu Reghecampf.

Arbitru: Cristian Balaj.

Ads