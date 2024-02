Alin Nica acuza de manipulare. Seful CJ Timis merge mai departe pentru un nou loc in Consiliul National de Integritate

"Am fost numit de Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene pentru a reprezenta organizatia in Agentia Nationala de Integritate si voi ocupa acel post", spune Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis. Precizarile sale vin dupa ce marti, in mediul public, cineva a avut grija sa transmita ca Nica a fost declarat neeligibil pentru un post la ANI. Va reamintim ca el a ramas fara un asemenea post, dupa ce a fost acuzat de incompatibilitate, fiind suspendat din functie. Ulterior, Parchetul a ... citește toată știrea