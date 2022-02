Attila Hajdu, "bolnavul fost jandarm", singurul care a trecut de proba scrisa la concursul pentru sefia Politiei Locale Timisoara

Attila Hajdu, jandarm trecut in rezerva pe caz de boala, este aproape de a fi numit sef al Politiei Locale Timisoara, in urma unui concurs la care a plecat din postura de favorit al primarului Dominic Fritz. Acesta a trecut, luni, de proba scrisa, fiind acum singurul candidat ramas in concurs. Acum, mai are de "trecut" doar de interviul care urmeaza sa fie organizat in urmatoarele cinci zile.Va amintim ca dosarele pentru concurs au putut fi depuse pana la data de 31 ianuarie. Dintre cei sase ... citeste toata stirea