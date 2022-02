Cu peste o jumatate de milion de lei, va fi pus la punct un sistem de alerta la polen care sa vina in ajutorul celor ce sufera de alergie la ambrozie in Timis

TIMISOARA. Consiliul Judetean Timis, alaturi de Oncogen si o firma privata vor realiza un sistem de alertare a populatiei privind cresterea nivelului de polen. Acesta va veni in ajutorul celor alergici, al caror numar creste de la an la an in judet.In bugetul pe 2022 al judetului Timis a fost prevazuta suma de 600.000 de lei pentru o "Statie de monitorizare a polenului si dispozitive smart - senzor pentru analiza nivelului de polen"."Pe partea de protectie a mediului, avem o initiativa comuna ... citeste toata stirea