Era si timpul! Inca un frumos palat ultracentral intra in reparatii

Despre Palatul Loffler, o superba cladire istorica din Piata Victoriei, istoria ne spune ca a fost construita intre 1912 si 1913 de familia si compania antreprenorului Jacob Loffler, ca sediu si casa pentru el si cei trei fii ai sai. Arhitectul cladirii a fost Leopold Loffler, unul dintre cei trei fii ai familiei de negustori de cereale care locuia candva in palat.Din pacate, in ultimii 30 de ani, palatul s-a degradat din ce in ce mai mult, avand chiar balcoane gata sa cada si tot mai multa ... citește toată știrea