Fiul presedintelui CJ Caras-Severin, Romeo Dunca, a lovit un copil cu masina, la Dumbravita, apoi a fugit de la locul accidentului

La data de 15 octombrie a.c., politistii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizati de reprezentantii Spitalului de Copii Louis Esurcanu din municipiul Timisoara cu privire la faptul ca in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 14:00, la spital s-a prezentat un minor, in varsta de 6 ani, insotit de mama lui, pentru investigatii medicale, in urma unui accident rutier petrecut in cursul zilei de 14.10.2022, in jurul orei 18:00, pe strada Barcelona din localitatea Dumbravita, judetul Timis.Din ... citeste toata stirea