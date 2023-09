Accident grav miercuri dimineata, in Timisoara. O soferita de 38 de ani care a trecut pe culoarea rosie a semaforului a izbit violent masina condusa regulamentar de un tanar de 26 de ani. In urma coliziunii, femeia a fost transportata la spital.Potrivit IPJ Timis, o femeie, in varsta de 38 ani, a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu, dinspre Calea Martirilor, iar la intersectia cu strada Aries a intrat in coliziune cu un ... citeste toata stirea