Si-a dat demisia din consiliul local si din USR

Ana Munteanu, consilier local timisorean ales pe listele USR-PLUS in 2020, este o persoana cunoscuta in oras. A fost parte din proiectul Verde pentru Biciclete, apoi s-a implicat in politica, a facut valuri in pandemie si a mai atras atentia asupra sa in diverse ocazii. Iata ca a venit si momentul sa plece din Consiliul Local Timisoara si din politica, sustine chiar ea. Avand in vedere ca rezultatul alegerilor locale din iunie este destul de incert, probabil ca se va retrage catre o viata mai ... citește toată știrea