Marile capcane ale militarizarii

Am demonstrat - si nu nu numai eu - existenta in Romania a unei tendinte periculoase si care se accelereaza. In esenta, este vorba despre militarizarea statului. Masurile care genereaza acest fenomen sunt justificate de catre autori, mai mult sau mai putin voalat, de existenta unui razboi periculos la granitele Romaniei. Si, de fapt, situatia e diametral opusa. Militarizarea statului generaza in sine un pericol mult mai mare decat razboiul. Militarizarea genereaza nu ordine, ci dezordine. ... citeste toata stirea