O stripteuză a făcut furori în tribune. Fanii au aruncat cu bani în ea VIDEO

Scene rar întâlnite la un eveniment sportiv, la care o stripteuză a făcut furori în tribune.

S-a întâmplat în America, la meciul de baschet dintre Chicago Bulls și Los Angeles Lakers.

Într-una dintre lojele sălii în care a avut loc meciul și-a făcut apariția o femeie, care a început să danseze profesionist, spre delirul spectatorilor. Ea ar fi fost adusă de un fan, care și-a sărbătorit ziua de naștere.

Aceștia nu au ezitat să arunce cu bani în ea, pentru a o încuraja să-și continue showul. Poliția a demarat o anchetă pentru a afla cum a fost posibil ca aceasta să intre la meci.

Chicago Bulls a fost învinsă pe teren propriu cu 121- 110 și ocupă ultima poziție de play-in în Conferința de Est.

Fans really brought strippers to their suite at the Chicago Bulls game and made it rain 💸😂

pic.twitter.com/Ude78lY4oA