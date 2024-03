23 de noi contracte de munca colectiva au fost perfectate dupa o intensa campanie de promovare desfasurata de ITM

In luna februarie, la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Suceava au fost incheiate si inregistrate 23 de noi contracte colective de munca. Anuntul a fost facut de inspectorul-sef Romeo-Butnariu, care subliniaza ca acesta este rezultatul campaniei de promovare a negocierii colective in intreprinderile mici si mijlocii.Legea nr. 367 din 2022 a dialogului social instituie obligativitatea negocierii colective la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati, in judetul nostru vizati fiind, ... citește toată știrea