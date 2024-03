Aproape 80 de perchezitii la contrabandistii de tigari. Sunt vizate si persoane din Suceava si Iasi

Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina, constituite in scopul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu tigarete si materiale explozive, dar si spalare a banilor.Perchezitiile au loc in judetele Arad, Suceava, Dolj, Calarasi, Sibiu, Iasi, Teleorman, Mehedinti, Timis, Brasov, Covasna, Arges, Ilfov, ... citește toată știrea