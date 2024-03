CJ Suceava nu are bani de confinantare pentru centura Gura Humorului

Consiliul Judetean Suceava intentioneaza sa modifice acordul incheiat in 2021 cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ce prevedea realizarea proiectului "Varianta de ocolire Gura Humorului", intrucat nu are de unde plati cofinantarea de 2% din valoarea proiectului care va fi finantat prin Programul Transport 2021-2027, din cauza valorii foarte mari a investitiei.In acest sens, in sedinta de miercuri a Consiliului Judetean Suceava, urmeaza a fi aprobat un ... citește toată știrea