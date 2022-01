COVID a inrosit aproape toata Bucovina. Spitalele sunt pline de bolnavi

Aproape toate localitatile din judetul Suceava sunt in scenariul rosu de COVID, in judet fiind 5.405 cazuri active. Din cele 114 localitati, una are 0 cazuri, zero au cate un caz in evolutie, 6 au sub cinci cazuri in evolutie, 21 au sub zece cazuri in evolutie iar 86 au peste zece cazuri in evolutie. In carantina se afla 3.165 persoane. In izolare, in afara celor aflate in spital se afla 5.141 persoane, din care 679 intrate in ultimele 24 de ore. Si in spitale, se epuizeaza mai ales locurile la ... citeste toata stirea