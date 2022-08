Doi tineri care au fugit si nu au platit cursa facuta cu un taxi din Burdujeni in centrul Sucevei au fost prinsi de politisti

Pe perioada minivacantei de Sf. Maria 13 - 15.08.2022 si in contextul organizarii Festivalului Medieval Suceava, la nivelul Politiei Municipiului Suceava s-a dispus suplimentarea efectivului de siguranta publica in vederea prevenirii si descurajarii faptelor antisociale dar si pentru interventia operativa la evenimente si sesizari. Masurile dispuse au fost adecvate astfel incat nu s-au produs incidente grave in aceasta perioada. In plus, la toate sesizarile cetatenilor s-a intervenit cu ... citeste toata stirea