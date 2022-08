Gheorghe Flutur la lansarea proiectului "Nunta in Bucovina": Ma incapatanez sa va incurajez sa faceti nunti adevarate si nu kitch-uri. Va indemn sa promovati in continuare autenticul si frumosul

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, luni, de pe imasul Rodinei din Partestii de Sus ca proiectul Nunta in Bucovina pe care l-a initiat are rolul de a prezenta o nunta adevarata, traditionala, cu obiceiuri care se mai pastreaza doar in Bucovina pentru ca a constatat ca acum nuntile sunt niste improvizatii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img ... citeste toata stirea