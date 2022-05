Mai putini someri in judetul Suceava

> In comparatie cu ianuarie, pana la inceputul lunii aprilie rata somajului scazuse cu 0,22%Numarul de someri si rata somajului sunt in scadere in judetul Suceava.Conform statisticii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), pe 31 martie 2022, in evidenta institutiei judetene erau 10.272 de someri, dintre care 4.261 de femei. Astfel, rata somajului a ajuns la 4,74%, in randul femeilor indicatorul fiind de 41,1%, si de 4,77% in cel al barbatilor.La sfarsitul primului ... citeste toata stirea