Reabilitari de un milion de lei la punctul termic la care va fi racordata Piata Mica modernizata

> Piata agroalimentara "George Enescu" va fi data in folosinta "in cel mai scurt timp", iar noul consumator, cat si policlinica si cele 11 blocuri din zona nu vor mai avea apa calda si caldura cu intreruperi, ca pana acumRetele termice de distribuire aferente punctului termic nr. 1 George Enescu din municipiul Suceava intra in lucrari de reabilitare.Consiliul Local va aproba indicatorii tehnico-economici in sedinta ordinara a lunii mai, dupa ce in sezonul rece 2021-2022 aflam ca au fost ... citeste toata stirea