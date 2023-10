Decizie radicală luată de Tamaș, după ce s-a dus beat la antrenament. "Mă doare direct în fund"

Cu două săptămâni înainte de a împlini 40 de ani, Gabi Tamaș a anunțat că nu va mai juca fotbal de performanță.

„Azi e o zi cam tristă pentru mine. Poate și pentru voi, că nu mai aveți ce să scrieți. E foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult, când ești în fotbal de o viață. Dar vine și ziua asta, când te desparți”, a declarat fundașul Concordiei Chiajna.

„Voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul cum pot. Psihic nu mai pot juca! Fizic aș mai putea 5-6 ani. Când ajungi să plângi în casă pentru că pui suflet, dar nu vezi roadele, nu ești bine. Degeaba ești bine fizic, dacă nu ești fizic. Nu îmi văd rolul, nu îmi văd țelul. Eu ridic mâna și spun că nu mai pot. Nu e vorba doar de Chiajna, ci de nivelul fotbalului”, a mai spus fostul internațional român.

„Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist. Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist cum mă credeți voi, sau cine mă crede. Mă doare direct în cur. Pe hârtie, spun cam multe.Vreau să mulțumesc mamei și soției, care au îndurat foarte multe. La câte prostioare am făcut... Nimeni nu e perfect. Îi spun și fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei. Nu știu dacă un jucător va mai bifa atâtea echipe ca mine”, a mai afirmat fotbalistul care săptămâna trecută s-a prezentat băut la antrenamente și a fost trimis în tribună de antrenorul Eric Lincar.

