"Cupa razvedeanului la fotbal" i-a scos din case pe tinerii din comuna

Sapte echipe de tineri, reprezentand toate satele componente ale comunei Razvad, isi disputa in aceasta dupa-amiaza "Cupa razvedeanului la fotbal" - o competitie initiata de primarul Emanuel Spataru in anul 2017. Finalista va reprezenta localitatea la turneul organizat cu prilejul "Zilelor judetului Dambovita", 1-5 iunie."Suntem aici sa ne simtim bine impreuna. Competitia de astazi, pur si simplu, am adus-o in atentia tinerilor, pentru a rupe un pic perioada de munca, de stres, de probleme si, ... citeste toata stirea