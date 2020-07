Ministrul Agriculturii "se ia la tranta" cu supermarketurile pentru taxele abuzive impuse fermierilor

"Foarte multi dintre producatorii romani si cooperative, care au contracte cu marile lanturi de retail, ne-au spus ca in momentul in care a aparut Legea 28/2020 s-a permis retailerilor sa perceapa iarasi tot felul de taxe - reducere conform contract, discount de volum, reducere ulterioara raportata la cifra de afaceri, remiza lunara - sigur ca aceste taxe poarta denumiri diferite in functie de reteaua respectiva. Au revenit cu aceste taxe, care sunt discriminatorii fata de procesatorii si producatorii romani", a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros Potrivit oficialului, unii retaileri fac promotii cu produse romanesti, pentru ca exista o sensibilitate si o anumita dorinta a consumatorului roman de cativa ani de zile pentru astfel de produse."Avem pregatit textul de ordonanta prin care implementam aceasta directiva privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderile in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar. Este directiva 633/2019 pe care trebuie sa o implementam pana in mai anul viitor. Avem textul de ordonanta si in curand o sa-i dam drumul. O sa dam drumul la aceasta ordonanta ca sa reparam aceste abuzuri in opinia mea", a mai spus Oros.Ministrul este de parere ca multi producatori, chiar cooperativele care au produse de calitate, in cantitate suficienta pot sa asigure o anumit ritmicitate si au contracte, au spus ca dupa aparitia acestei legi au fost reintroduse aceste taxe ascunse si s-a prelungit iarasi termenul de plata."Unii comit asemenea abuzuri, de aceea folosesc acest prilej, pentru ca stiu cu siguranta ca ei se uita la noi si vreau sa isi corecteze aceasta maniera de a lucra cu producatorii si cu procesatorii, care de regula in Romania sunt mici", a mai spus Oros.