De ce e Emma Răducanu favorită în finala cu Leylah Fernandez de la US Open

Chiar dacă meciul nu figurează în statistica WTA , întrucât nu a avut loc la nivel de senioare, Emma Răducanu și Leylah Fernandez s-au mai întâlnit o dată. Se întâmpla în 2018, în turneul de junioare de la Wimbledon Emma, care avea 15 ani atunci, s-a impus cu 6-2, 6-4 în turul al doilea al turneului. Emma avea să ajungă până în sferturi, fază în care era învinsă de Iga Swiatek , viitoarea campioană de la Roland Garros.Pe lângă acest detaliu, Emma Răducanu mai are de partea ei și prospețimea. Deși a jucat trei meciuri în plus la US Open, cele din calificări, Emma a stat pe teren 11 ore și 39 de minute, reușind să încheie toate partidele în minim de seturi. Pe când Leylah a avut partide mult mai grele, contabilizând un total de 12 ore și 45 de minute petrecute pe teren.Și bookmakerii o dau ca favorită pe Emma: are o cotă de 1.65 la victorie, față de 2.30 cât are Leylah.