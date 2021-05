"Simona mi-a dat o lectie. M-a pus la locul meu"

"Asa este tenisul. In cele din urma nu poti crede ca esti bine sau ca esti mai buna, pentru ca la final vin jucatoare mai bune care te pun la locul tau. Simona mi-a dat o lectie. M-a invatat o lectie despre ceea ce trebuie sa imbunatatesc. Trebuie sa fiu mereu atenta si cu picioarele pe pamant, deoarece nivelul este ridicat si sunt jucatoare foarte bune", a declarat Sorribes la finalul meciului cu Halep, noteaza Agerpres.."Sunt trista, dar vreau sa retin partea buna. Sa presupun ca este mai buna decat mine, sa am in vedere asta pe viitor si sa incerc sa arat ca ea cat mai mult posibil", a adaugat jucatoarea iberica.Sara Sorribes (24 ani), ocupanta locului 46 in ierarhia WTA , a fost invinsa pentru a doua oara in circuitul profesionist de Simona Halep , in fata careia s-a inclinat si anul trecut, in primul tur la Roland Garros (6-4, 6-0).Reprezentanta tarii noastre si-a asigurat un cec de 20.000 de euro si 65 de puncte WTA pentru calificarea in turul secund la Madrid, iar urmatoarea sa adversara va fi chinezoaica Saisai Zheng.