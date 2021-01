Scrisoarea tenismenului Rafael Nadal catre Regii Magi. Ce dorinta si-a pus campionul spaniol

Nadal a postat pe retelele de socializare o inregistrare video in care poate fi vazut redactand scrisoarea respectiva, adresata "Dragilor Regi Magi"."In acest an, cu totii am facut tot ceea ce ne-a stat in puteri pentru a merge mai departe. Am luptat pentru a ne depasi pe noi insine si, in ciuda circumstantelor, sa fim cea mai buna versiune a noastra", a scris campionul iberic."Pentru 2021, cer un singur lucru: sanatate. Sanatate pentru toti, deoarece asa putem continua sa impartasim infrangeri sau victorii, imbratisandu-i pe apropiatii nostri. Deoarece este important sa o avem pentru a putea sarbatori viata impreuna. Pentru ca avand sanatate putem lupta pentru visurile noastre", a adaugat Nadal in scrisoarea sa.Tenismanul spaniol, in varsta de 34 ani, are in fata mai multe provocari in 2021, printre care Jocurile Olimpice de la Tokyo si depasirea rivalului sau elvetian Roger Federer ca numar de trofee de Mare Slem castigate, ambii avand acum cate 20.Rafael Nadal este, de asemenea, marele favorit la castigarea Cupei Muschetarilor, trofeul atribuit invingatorului turneului de la Roland Garros, pe care l-a castigat de 13 ori pana acum.Prima sa provocare va fi Australian Open , turneul de Mare Slem programat in perioada 8-21 februarie, insa pe parcursul acestui an va incerca sa se impuna si in unele turnee pe care nu le-a castigat niciodata pana acum, precum Masters-urile 1.000 de la Miami, Shanghai si Paris, precum si Turneul Campionilor.Citeste si: VIDEO Veste minunata despre Mihaita Nesu. Fostul fotbalist mananca singur, la 10 ani dupa ce a ramas paralizat