Turneul WTA de la Moscova s-a încheiat cu o super-finală. Răsturnare de scor uluitoare. Câștigătoarea va juca și la Cluj-Napoca

Turneul WTA 500 de la Moscova s-a încheiat duminică în urma unei finale extrem de spectaculoase între Anett Kontaveit (Estonia, 20 WTA) și rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 37 mondial.

Anett Kontaveit s-a impus după un meci care a durat două ore și 25 de minute, cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5. Impresionant e faptul că estonianca a revenit după ce a fost condusă cu un set și 4-0.

Kontaveit va juca săptămâna viitoare și la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, ea aflându-se în cursa pentru obținerea ultimului loc calificant la Turneul Campioanelor din luna noiembrie. Va fi un duel la distanță dintre Kontaveit și tunisianca Ons Jabeur, participantă la turneul de la Courmayeur (Italia).

