Unul dintre cei mai cunoscuti antrenori de tenis din lume, transportat de urgenta la spital: S-a prabusit pe teren

Conform Tennis Channel, antrenorul in varsta de 88 de ani s-a prabusit in timpul unei sedinte de pregatire."S-a prabusit pe teren in timp ce preda o lectie de tenis, asa cum face zi de zi. M-a sunat, am vorbit cu el si era intr-o stare de spirit buna, cu exceptia faptului ca el nu a ajuns niciodata pe mana doctorilor pana acum", a dezvaluit fostul jucator Jimmy Arias.Din cate se pare, el a suferit o infectie in zona rinichilor.Nick Bollettieri i-a slefuit, printre altii, pe Andre Agassi , Monica Seles si Jim Courier.Chiar daca are 88 de ani, el continua sa descopere tinere talente.C.S.