A picat amicalul cu FCU Craiova. Vor juca cu Slatina

Amicalul anuntat saptamana trecuta de ACS Viitorul Targu Jiu ca ar fi fost programat pentru sambata a picat. Echipa care evolueaza in Liga 2 nu mai joaca cu FCU Craiova in pauza din campionat ci se va deplasa la Slatina.Campionatul se va relua peste doua saptamani, iar ACS Viitorul Targu Jiu va juca, in date de 26 noiembrie, la Minaur Baia Mare, in etapa a 15-a. Pana atunci, echipa are programat un amical in deplasare, cu CSM Slatina, sambata 19 noiembrie iar o parte dintre jucatorii primei ... citeste toata stirea