Besliu a pastrat titlul de campion si a adus aurul pentru Pandurii

Luptatorul gorjean Alexandru Besliu a reusit sa devina sin nou campion national acesta castigand in week-end medalia de aur la Campionatele Nationale de Seniori Under 23 de la Cluj. La aceeasi competitie, un alt sportiv al clubului Pandurii, Stefan Igoianu, a castigat medalia de bronz.Doi dintre luptatorii clubului sportiv Pandurii Targu Jiu au reusit in week-end sa castige doua medalii la Campionatele Nationale de Seniori Under 23, competitie care a avut loc la Cluj Napoca. Asa cum se ... citeste toata stirea