Calcati in picioare in deplasarea de la Resita

Pandurii nu a avut nici o sansa in fata liderului unde a jucat aproape intregul meci in zece oameni. CSM Resita s-a impus cu scorul de 5-1, pandurul Gomes lasand echipa in zece oameni din minutul 18 al meciului.Pandurii Targu Jiu a suferit un dus rece in deplasarea de la Resita din week-end, gorjenii fiind invinsi la scor, sambata, de liderul seriei a 7-a. CSM Resita s-a impus cu 5-1 intr-un meci in care Pandurii a jucat cu un om mai putin pe teren, dupa ce Jorgen Gomes a fost eliminat dupa ... citeste toata stirea