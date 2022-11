Competitii pentru tinerii pugilisti ai CSM Targu Jiu

Tinerii pugilisti de la CSM Targu Jiu, pregatiti de antrenorul Petrisor Gananau, vor participa la Gala King of The Ring 2022, la Girisu de Cris, in judetul Bihor. Gala la care vor lua parte trei dintre sportivii de la CSM va avea loc duminica, 20 noiembrie.Sectia de box a CSM Targu Jiu se pregateste pentru o noua competitie care are loc la finalul acestei saptamani. Trei dintre tinerii pugilisti pregatiti de Petrisor Gananau vor participa la Gala King of The Ring 2022, la Girisu de Cris, in ... citeste toata stirea