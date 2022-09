Meciul de joi de la Targu Jiu, ACS Viitorul - Dinamo, transmis la Tv

ACS Viitorul Targu Jiu intalneste joi seara pe Dinamo in Cupa Romaniei, meciul fiind transmis in direct la Tv de televiziunile detinatoare de drepturi. Aceasta este cea de-a doua intalnire intre cele doua echipe in mai putin de o luna, precedentul meci din campionat fiind castigat usor de gazde.ACS Viitorul Targu Jiu - Dinamo este programat joi seara la Targu Jiu, in nocturna, de la ora 21:30, meciul fiind transmis in direct la Tv. Partida din Cupa Romaniei conteaza pentru calificarea in ... citeste toata stirea