Pierdere uriasa pentru lotul lui Mirel Radoi

Universitatii Craiova se confrunta cu mari probleme de lot in ultima perioada avand jucatori accidentati sau suspendati, in plus si exilati la echipa a doua. Dar cea mai mare pierdere a lui Mirel Radoi este cea a capitanului Nicusor Bancu.Nicusor Bancu este primul la majoritatea indicilor de performanta InStat. Operat la clinica Villa Stuart, din Roma, de celebrul chirurg ortoped italian Pier Paolo Mariani, Bancu a fost victima unei rupturi de ligamente incrucisate la genunchiul stang.