Femeile tinere din Ernei sunt invitate sa participe la testarea gratuita Babes-Papanicolau

Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in data de 19 iulie 2022, in localitatea Ernei, judetul Mures, incepand cu ora 16.00, in curtea primariei.Femeile din grupul tinta 24-29 de ani sunt asteptate sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou, program dedicat promovarii preventiei si depistarii precoce a cancerului de col uterin.Testul Babes-Papanicolau este una dintre metodele sigure de screening pentru ... citeste toata stirea