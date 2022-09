Un antrenor prăbușit: Thomas Tuchel a recunoscut că "e devastat" după ce a fost demis de Chelsea

Tehnicianul german Thomas Tuchel a afirmat, într-un mesaj postat în social media, că este devastat după ce a fost demis de la Chelsea Londra.

"Este una dintre cele mai grele declaraţii pe care le-am scris şi pe care speram să nu trebuiască să o scriu. Sunt devastat de faptul că parcursul meu la Chelsea a ajuns la final. Este un club unde mă simţeam acasă, atât profesional cât şi personal. Mulţumesc personalului, jucătorilor şi suporterilor care m-au făcut să mă simt binevenit încă de la început", a scris Tuchel.

Câştigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, Tuchel şi-ar fi dorit să rămână pe Stamford Bridge mai mult timp: "Mândria şi bucuria pe care le-am simţit ajutând echipa să câştige Liga Campionilor şi Cupa Mondială a cluburilor vor rămâne mereu în memorie. Sunt onorat că am făcut parte din istoria clubului şi amintirile din ultimele 19 luni vor avea mereu un loc special în inima mea", a afirmat Tuchel.

Thomas Tuchel antrena echipa Chelsea din ianuarie 2021 şi a fost demis miercuri, fiind înlocuit cu Graham Potter.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx