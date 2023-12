Previziuni pentru 2024 - TradeVille

Scădere Ușoara A ROBOR La 3 Luni

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6.24%, marcând o scădere ușoara de la nivelurile anterioare, in timp ce indicii ROBOR la 6 si 12 luni rămân stabili. IRCC, utilizat pentru creditele de consum, a crescut la 5.96%. In 2022, ROBOR a atins un maxim de 8.21%, dar a înregistrat o tendința descrescătoare din ianuarie 2023, indicând o evoluție fluctuanta dar general descrescătoare a ratelor dobanzilor. (Sursa: Adevarul.ro)

Un An Agricol Mai Bun

In 2023, Romania a cultivat 11.6% din suprafața cultivata cu cerealele si semințe oleaginoase ale UE, producând 9% din cantitatea totala din blocul comunitar. Deși, producția a scăzut comparativ cu media pe cinci ani, este in creștere fata de 2022. Romania este principalul producător de floarea soarelui din UE si se numără printre primii trei la porumb, grâu si soia. Condițiile meteorologice au afectat producția, dar se așteaptă o recolta totala cu 18% mai mare fata de 2022. (Sursa: Economica.net)

Previziuni Pentru 2024

Predicțiile pentru 2023 prevedeau o recesiune, care nu s-a materializat. Cu toate acestea, experții sugerează ca o ușoara încetinire economica ar putea avea loc totuși in 2024, potențial începând din al doilea trimestru. In ciuda acestor îngrijorări, instituții, precum Bank of America, prevăd un „soft landing” (o aterizare ușoara). Majoritatea economiștilor estimează mai puțin de 50% șanse de recesiune in următoarele 12 luni. In mijlocul acestei incertitudini, americanii resimt presiunea economica, mulți dintre ei percepând o recesiune deja in curs de desfășurare. Concedierile continua, iar experții recomanda reducerea datoriilor, si creșterea economiilor de urgenta pentru a trece peste potențialele provocări. (Sursa: CNBC)

Vânzările Cu Amănuntul De Sărbători Din SUA Au Crescut Cu 3.1%

Vânzările cu amănuntul de sărbători in SUA au crescut cu 3.1% fata de anul trecut, conform raportului Mastercard SpendingPulse. Sezonul, care se întinde de la 1 noiembrie pana la 24 decembrie, a înregistrat o creștere de 6.3% a vânzărilor online si de 2.2% in magazine. Vânzările de îmbrăcăminte si de produse alimentare au crescut ușor, in timp ce bijuteriile si produsele electronice au înregistrat scăderi minore. Cheltuielile pentru restaurante au crescut cu 7.8%, reflectând modelele de cheltuieli anterioare pandemiei si promoțiile strategice ale comercianților cu amănuntul. (Sursa: MarketWatch)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.5040 RON (1.20% ) MCap 2.85B P/E -1.6712

Fondul Proprietatea a informat acționarii si investitorii cu privire la încheierea in data de 22 decembrie 2023 a contractului de vanzare-cumparare a întregii participații a Fondului in capitalul social al Engie, in schimbul sumei totale de 432.6 mil. RON. Astfel, finalizarea vânzării i va fi supusa aprobării din partea acționarilor Fondului. (Sursa: BVB)

NIO INC Preț curent 9.10 USD ( -2.47% ) MCap 14.9B

NIO a prezentat noul model sedan ET9, care pleacă de la prețul de 112,160 USD, dotat cu tehnologie de ultima ora, cum ar fi cipul de autoconducere realizat pe un proces de cinci nanometri - o premiera in industria chineza. Noul model deține un sașiu ușor, o baterie cu încărcare rapida, vizând piața auto Premium. Programat pentru livrare in primul trimestru al anului 2025, acesta rivalizează cu mărci de lux precum Porsche Panamera. NIO se aliniază astfel cu obiectivele concurenților, cum ar fi BYD si Geely, care se axează pe segmentele de lux, semnalând un impuls către ofertele de top. (Sursa: Technode)

Toyota Motor Corporation Preț curent 180.72 USD (0.48% ) MCap 246B

Producția Toyota din luna noiembrie a crescut cu 11%, ajungând la un nivel record de 926,573 de vehicule, revenind in forța după problemele legate de lanțul de aprovizionare de anul trecut. Vânzările la nivel global au crescut cu 14%, cu o creștere de 27% a vânzărilor interne si creșteri notabile in SUA (17%), China (17%) si Europa (15%). Compania are in vedere o borna in 2023 de peste 10 milioane de vânzări de vehicule Toyota si Lexus, alimentate de vânzările puternice de vehicule hibride, care constituie aproximativ o treime din total. Acest lucru poziționează Toyota ca cel mai mare producător auto din lume. (Sursa: Reuters)

Intel Corporation Preț curent 50.76 USD (0.51% ) MCap 212B P/E -230.42

Intel plănuiește construirea unei fabrici de cipuri in valoare de 25 mld. USD in Israel, susținuta de o subvenție guvernamentala in valoare de 3.2 mld. USD, ceea ce reprezintă cea mai mare investiție in Israel. Strategia directorului general Gelsinger vizează recâștigarea dominației in domeniul producției de cipuri. Israelul anticipează beneficii fiscale semnificative dincolo de subvenție. Fabrica, programata pentru a fi gata in 2028, se angajează sa cumpere in valoare de 16.6 mld. USD de la furnizorii locali, creând astfel mii de locuri de munca si sa susțină totodată exporturile de tehnologie ale Israelului. (Sursa: CNBC)

T-Mobile Us, Preț curent 157.94 USD (0.71% ) MCap 188B P/E 30.43

SoftBank obține acțiuni T-Mobile US in valoare de 7.59 mld. USD, majorandu-si astfel participația la 7.64%. Aceasta mutare îmbunătățește activele listate ale SoftBank, dublandu-si participația la T-Mobile si îmbunătățind de asemenea raportul dintre capital si datorii. Acțiunile SoftBank au urcat cu 5% după publicarea știrii. De la începutul anului si pana in prezent, cotația a marcat o creștere de 14%. Cu toate acestea, valoarea activelor se tranzacționează cu un discount de 45.5%. (Sursa: Reuters)

Byd Company Limited Preț curent 23.905 EUR (0.72% ) MCap 69B

BYD a obținut licența condiționata pentru conducerea autonoma de nivel 3 (L3) pe drumurile de mare viteza din China, marcând al doilea permis de acest tip după cel acordat in luna iulie 2023. BMW si Mercedes au primit, de asemenea, licențe de testare L3 in Shanghai si Beijing pentru drumuri de mare viteza. Măsura subliniază dorința Chinei de a fi in prim-planul tehnologiei L3 . (Sursa: Reuters)

