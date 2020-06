Un jucator de la TSKA Sofia, testat pozitiv cu noul coronavirus, echipa, in carantina

Ziare.

Juric si italianul Stefano Beltrame erau suspecti de Covid-19 inaintea meciului pe care TSKA Sofia l-a terminat la egalitate, sambata, scor 3-3, cu Levski Sofia , in prima etapa a play-off-ului campionatului bulgar. Cei doi jucatori au avut o temperatura de 38 de grade Celsius si nu au fost convocati.Anuntul testului pozitiv a fost facut de antrenorul Milos Krunici. In urma acestui caz, toata echipa TSKA a fost plasata in carantina la baza de antrenament de la Pancearevo. De asemenea, internationalul australian de 28 de ani (41 de selectii) a fost izolat de joi, de cand au aparut suspiciunile de infectare si supus tratamentului medical.Saptamana trecuta, antrenorul echipei de tineret a clubului din Sofia a fost si el testat pozitiv.TSKA Sofia ocupa locul 2 in clasament, cu 51 de puncte, la 14 puncte de Ludogoret Razgrad, care si-a asigurat deja titlul de campioana.