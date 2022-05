Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei", la prima editie a Festivalul National de Folclor "Cununa Carpatilor" Bucuresti

Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primariei Tulcea a raspuns invitatiei Centrului National de Arta "Tinerimea Romana" din cadrul Ministerului Culturii, care organizeaza, in perioada 5 - 6 mai, prima editie a Festivalul National de Folclor "Cununa Carpatilor".Evenimentul se va desfasura in Sala Mare a Palatului National al Copiilor din Bucuresti, cu incepere de la ora 19:00. In program vor fi reprezentate toate regiunile tarii, in interpretari de top pline de energie si ... citeste toata stirea