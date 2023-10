Portarul care face scandal înaintea meciurilor naționalei: "Eu nu am impresar român!" Se crede mai bun ca titularul echipei

Înaintea partidelor României cu Belarus și Andorra, un fost portar de la FCSB a declanșat un atac furibund la adresa selecționerului echipei naționale, Edward Iordănescu.

Portar în Polonia, la Pogoń Szczecin, Valentin Cojocaru crede că e mai bun decât titularul buturilor, Horațiu Moldovan.

„Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată carieraa declarat Cojocaru pentru ProSport.

Fostul portar de la FCSB, Viitoru sau Leuven crede că plătește prețul pentru că nu are un impresar român. "Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat.

Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. Impresarul meu a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară".

