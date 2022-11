Propunerea indecentă pe care un selecționer de la Mondiale i-a făcut-o în direct soției sale VIDEO

Majoritatea fotbaliștilor și a antrenorilor prezenți în Qatar sunt însoțiți la Campionatul Mondial de iubite sau soții.

Atunci când acestora le este permis, ele asistă la antrenamente sau primesc acces în hotel pentru a sta de vorbă cu jumătățile lor.

A fost și cazul soției selecționerului Olandei Louis Van Gaal, care și-a întâlnit soția la terenul de antrenament, unde a avut un dialog bizar cu ea. „Poți veni la hotel, dar numai în camera mea, să ne-o tragem”, i-a spus antrenorul de 71 de ani soției sale, care e mai micî cu trei ani și alături de care trăiește din 2008, după un prim mariaj eșuat.

Sesizat că este filmat, Van Gaal a început apoi să râdă pentru a salva situația.

Intetesant este că antrenorul Portocalei Mecanice a fost bolnav de cancer, fiind supus unui tratament intens chiar anul acesta.

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba