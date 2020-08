Casa eco prin care iti reduci drastic factura la lumina si la caldura. Secretul unui proiect unic de locuinta inteligenta

Cand vorbim despre casele viitorului, unul dintre cele mai importante proiecte din Romania este EFdeN, un proiect educational si de cercetare fondat in 2012, care a participat la trei editii ale celei mai importante competitii de case sustenabile din lume, competitia Solar Decathlon (2012 la Madrid, 2014 la Versailles, 2018 in Dubai) castigand zeci de premii nationale si internationale.EFdeN se pregateste acum de lansarea unor noi proiecte inovatoare in zona de constructii si sustenabilitate, dar si pentru urmatoarea participare la Solar Decathlon, in 2022, in Wuppertal, Germania, unde o noua echipa de studenti va proiecta, transporta, asambla si testa o noua casa romaneasca, intr-o competitie la cel mai inalt nivel.Pana acum, din EfdeN au facut parte peste 600 de studenti de la mai multe universitati din Bucuresti, cei mai multi dintre ei de la Universitatea de Constructii si Universitatea de Arhitectura, cu sustinerea unei echipe dedicate de profesori.Proiectul este unul educational si de cercetare, non-comercial, si a fost sustinut de sute de parteneri prin sponsorizari."EFdeN este functia matematica f (N), unde N este natura, pentru ca noi am proiectat si construit in functie de natura", explica Mihai-Toader Pasti, managerul proiectului.In decembrie 2012, echipa EFdeN a fost admisa in competitia Solar Decathlon (competitie internationala pentru locuinte verzi), de la Versailles.Au avut la dispozitie doi ani intre lansarea temei competitiei si prezentarea casei. Din 2012 si pana in vara anului 2014, au realizat conceptul, au proiectat-o, apoi au convins peste 120 de companii sa ii sustina, pentru a o putea construi.EFdeN a fost construita in cinci locuri din Romania si apoi asamblata la Baneasa. A strabatut 2500 de kilometri pana in Franta, la competitie, unde fost remontata in 12 zile.La intoarcerea din Franta, in Romania a fost nevoie de autorizatii pentru reconstruirea EFdeN. Obtinerea autorizatiilor a durat opt luni."EFdeN este un proiect pentru educarea si informarea publicului in imbunatatirea calitatii spatiului locativ si a vietii, avand grija totodata de mediul inconjurator", spune Mihai Toader-Pasti, cofondator si manager general al EFdeN.Mihai este unul dintre cei 100 de tineri viitori lideri din energie selectati in 2019 de Future Energy Leaders, din 65 de tari si 6 continente, sa faca parte din programul Consiliului Mondial al Energiei.In afara de case verzi, Mihai mai este interesat de leadership, tehnologie si viitorul muncii. Cele trei mari obiective ale vietii lui sunt: "Sa nu ma plictisesc, sa fiu fericit si sa fac lumea macar putin mai buna, ca sa simt ca am dat mai mult decat am primit."Casa EFdeN a fost conceputa la un restaurant, in 2012, cand Mihai Toader-Pasti se afla la Madrid cu proiectul PRISPA -propunerea Romaniei pentru mediul rural, o casa simpla si eficienta, pe structura de lemn."Dupa participarea echipei PRISPA la editia din 2012, de la Madrid, a competitiei Solar Decathlon, ne-am intalnit cativa fosti membri si am pus bazele EFdeN, avand ca obiectiv crearea pentru alti studenti a unei experiente educationale bazate pe practica si interdisciplinaritate, prin proiectarea si construirea unei case care sa concureze la cel mai inalt nivel de performanta din lume", povesteste Mihai.15.000 de ore mai tarziu, din mainile si mintile unei echipe de 300 de oameni, cei mai multi dintre ei studenti la Constructii si la Arhitectura, se nastea in curtea Facultatii de Inginerie a Instalatiilor din Bucuresti, casa solara inteligenta EFdeN 4C -o locuinta sigura, confortabila, care respecta toti parametri de confort interior (umiditate si temperatura), construita din materiale prietenoase cu oamenii si cu mediul si viabila economic."Noi nu folosim PVC. Este o casa foarte eficienta energetic. Consuma foarte putin. Isi asigura prin panouri fotovoltaice si solare toata energia de care are nevoie, pentru ca produce intr-un an mai mult decat consuma. Locuinta pe care noi am facut-o este sigura, confortabila, ceea ce inseamna ca respecta toti parametrii de confort interior ca umiditate si temperatura si ai o viata sanatoasa intr-o astfel de locuinta. Este sustenabila, ceea ce inseamna ca foloseste cele mai prietenoase materiale, pentru cei care stau inauntru, dar si pentru mediu", explica Ioana Csatlos, unul dintre fondatori si parte din board-ul proiectului.La constructia EfdeN 4C a fost folosit, in premiera pentru Romania, un material cu proprietati speciale."Avem o structura metalica, modulara, rapid si usor de asamblat. Peretii sunt de tip sandwich, cu vata minerala in interior, iar la exterior am placat cu OSB. Acoperisul este de tip terasa, ceeace permite montarea panourilor fotovoltaice si solare. Am folosit si un material in premiera in Romania, denumit Rigips Alb - Material cu Schimbare de Faza. Aceasta placa de rigips contine microcapsule din parafina care-si schimba starea de agregare din lichid in solid si invers, astfel ca, atunci cand temperatura trece de 23 de grade Celsius, excesul de caldura ramane in interiorul placii. Este un fel de placaj pe pereti, doar ca are rol in eficienta energetica. Nu mai e nevoie sa fie racita si incalzita asa de mult. Sistemul de incalzire a fost realizat prin introducerea mai multor tuburi din plastic prin pereti si plafon, prin care circula apa. Si racirea se face in acelasi fel, pentru ca aerul conditionat nu este sanatos", spune Ioana.EFdeN are si are sistem de monitorizare si control de la distanta.Si, ca sa-si implineasca pana la capat menirea de "casa verde ", EFdeN are si o sera de zece metri patrati care, dincolo de rolul decorativ, imbunatateste calitatea aerului, temperaturii si luminii.Casa EfdeN se afla in curtea Facultatii de Inginerie a Instalatiilor din Bucuresti si este Centru de Cercetare a Conditiilor de Confort, in curtea Facultatii de Instalatii"Au fost montate aparate care sa ne indice date despre umiditate, dioxid de carbon, care este intensitatea lumini naturale si luminii artificiale, care sunt pierderile de energie. Pe masura ce trece timpul, mai adaugam alte date", spune Mihai-Toader Pasti.La prima si singura participare din Orientul Mijlociu pentru Romania, Solar Decathlon Middle East 2018, echipa EfdeN a obtinut locul 4 la general, locul 1 pentru comunicare, locul 2 pentru conditii de confort, inginerie si constructii si locul 3 pentru sustenabilitate.Prototipul de casa EFdeN Signature raspunde la probleme impuse de climatul din Orientul Mijlociu, cum ar fi temperatura extrema, umiditatea si furtunile de nisip, imbinand un design biophilic cu elemente active eficiente."Inspirati de arhitectura locala, am adaptat doua concepte importante: Mashrabiya, prin stratul exterior, un shell cu perforatii ce creeaza un spatiu exterior umbrit, lucru foarte important pentru o zona climatica in care oamenii nu petrec timp in exterior din cauza temperaturilor mult prea ridicate, si Turnurile de Vant, care sunt reprezentate prin doua turnuri deasupra bucatariei si a zonei de dormit, in care se afla doua geamuri motorizate prin care se asigura o ventilatie naturala.Necesarul de racire ramas dupa implementarea strategiilor pasive este asigurat de un sistem Multisplit, cu doua unitati interioare.Asemanator prototipului EFdeN 4C, aceasta isi produce singura energia folosind un ansamblu de 32 panouri fotovoltaice si un sistem de stocare de 13kWh.", explica Mihai-Toader Pasti.O componenta foarte importanta in cadrul competitiei este reprezentata de etapa de monitorizare in care sunt masurati diversi parametri: de la nivelul de dioxid de carbon si temperatura, pana la consumul si productia de energie electrica "Prototipul este acum din nou in Romania si lucram la reconstruirea lui in acelasi loc in care a fost construita casa din 2014, in campusul Facultatii de Inginerie a Instalatiilor (FII) pentru a crea un campus mai mare, un laborator de cercetare si inovare care sa cuprinda atat cele doua case, cat si alte elemente", a declarat Dalia Stoian, coordonator Instalatii Electrice si Mecanice.Asociatia EFdeN tocmai s-a calificat la editia din 2022 a competitiei Solar Decathlon Europe, din Germania, de la Wupertaal."EFdeN este una dintre cele 18 echipe, din 11 tari, calificate la prima editie Solar Decathlon Europe, care are ca focus principal regenerarea si revitalizarea fondului construit existent. Obiectivele competitiei Solar Decathlon Europe 2022, ce va avea loc in Wuppertal, Germania, graviteaza in jurul transformarii si reutilizarii cladirilor existente pentru orase in plina densificare. Cele 18 echipe calificate pentru finala din vara anului 2022 vor propune in prima faza solutii pentru anumite contexte urbane tipice oraselor europene, urmand ca in finala sa construiasca in 15 zile un prototip, o unitate demonstrativa a proiectului propus, care va lua forma unei case. Confruntandu-ne la nivel urban cu probleme ce cer solutionari imediate, accentul competitiei va fi pus pe viabilitatea solutiei si relevanta in raport cu publicul larg", spune Andreea Iacob, coordonator al componentelor de arhitectura si urbanism din cadrul proiectului EFdeN pentru Solar Decathlon 2022.Inca dinainte de pandemie, Mihai-Toader-Pasti scria ca in 2030 oamenii isi vor petrece aproape 80% din timp acasa. Viitorul acesta pe care il vom petrece aproape tot timpul in locuinte nu este unul care sa imi placa, dar cred ca este un viitor inevitabil. Astazi 50% din timp il petrecem in locuinte, restul: munca (va fi mutata acasa prin VR (Realitatea Virtuala); transport (va fi drastic redus din cauza scaderii nevoii de mobilitate, deci ne vom deplasa doar pentru intalniri cu prietenii, familia sau experiente noi); cumparaturi (se muta in online); educatia (se va muta tot in online, roboteii care vor face home-schooling sunt deja o realitate); entertainment (parc, club, piscina, resturant, teatru, concerte, lucruri pe care nu le poti face acasa); turism (vom calatori mai mult odata cu ieftinirea transportului, asta va fi o parte buna).In urmatorii 25 de ani, aproximativ 47% din locurile de munca de astazi vor disparea, iar 85% din locurile de munca din 2030 nu au fost inca inventate. Tehnologia va schimba modul in care consumam, producem sau simtim.", scria Mihai, in urma cu doi ani, pe blogul sau.Pandemia a accelerat aceste predictii, iar viitorul pentru care oricum nu eram pregatiti se apropie cu pasi mai repezi.Dincolo de timpul din ce in ce mai mare petrecut acasa, de faptul ca parintii impart cu copiii acelasi spatiu, casele noastre va trebui sa fie si multifunctionale, si multigenerationale si sa raspunda provocarilor generate de schimbarile climatice si incalzirea globala."Dupa mii de ani in care orasele si centrele urbane au avut monopol pe dezvoltarea economica si cultura, tehnologia ne face sa depindem din ce in ce mai putin de orase, iar mutatul la tara nu mai este o alternativa asa departata. Romania are un mare potential din acest punct de vedere, iar statul poate face multe lucruri pentru a incuraja migratia de la oras in mediul rural, salvand astfel si orasele, si satele. Trebuie sa evaluam nu doar casele viitorului, ci si orasele, satele si comunitatile in care ele exista, implicarea activa a cetatenilor, crearea de micro-comunitati locale, de grupuri civice de actiune, iar pentru a crea aceste orase si sate pe care ni le dorim, avem nevoie de administratii locale pregatite, competente si ambitioase. De asta votul la urmatoarele alegeri este unul extraordinar de important." spune Mihai.Ramane ca oameni curiosi, ambitiosi si luptatori, precum cei din EFdeN sa gaseasca raspuns la aceste provocari.Noua, celorlalti, nu ne ramane decat sa privim cu incredere spre viitor, sa ne implicam proactiv sau macar sa ii sustinem pe cei care ne imping mai departe.Schimbarile acestea nu trebuie sa ne sperie -pana la urma, de vreo 30 de ani tot suntem contemporani cu o revolutie tehnologica fantastica- multe dintre ele vor fi benefice: vom trai in case eco si inteligente, vom conduce masini autonome, medicina va ajunge ca-n SF-urile copilariei noastre -deja e, pe alocuri- poate, Mihai va ajunge sa contruiasca o casa si pe Marte, asa cum viseaza.Intrebarea este cum facem ca acest viitor mai bun sa se intample, cum il cream. Pentru ca trebuie sa il cream, doar asteptarea nu ne va duce viitorul pe care ni-l dorim.Poate nu avem puterea, individual, de a opri schimbarile climatice si suprapopularea planetei, dar cu siguranta in fiecare dintre noi sta puterea de a nu ne pierde umanitatea.Si asa se va produce si mult ravnita schimbare colectiva.