Hagi vinde bine. Un fotbalist de la FC Viitorul pleaca la Fiorentina

La doar 18 ani, Louis Munteanu va pleca la Fiorentina in Serie A.Atacantul echipei lui Hagi va fi cedat definitiv italienilor si va semna un contract pe 5 ani cu fosta echipa a lui Adrian Mutu "Nu pot sa confirm transferul lui Louis Mounteanu, dar nici sa-l infirm. Pot sa spun ca Viitorul are oferte pentru mai multi fotbalisti in acest moment", a declarat presedintele clubului, FC Viitorul, Gica Popescu , pentru Prosport.Louis Munteanu a inscris trei goluri sezonul trecut si inca nu a apucat sa joace pentru echipa nationala de tineret a Romaniei.