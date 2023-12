Putin sare in ajutorul celor de la Volkswagen

Vladimir Putin a avut o intalnire rara cu presedintele executiv al celor de la Volkswagen, Matthias Mueller, in Moscova.

Presedintele Rusiei a tinut sa-i transmita oficialului companiei germane ca are parte de tot sprijinul lui.

Conform Economic Times, Putin a spus ca intelege dificultatile pe care Volkswagen le are in Rusia, unde industria auto a inregistrat o scadere ingrijoratoare.

"Suntem fericiti ca afacerea voastra merge bine, desi suntem pe deplin constienti de dificultatile pe care le intampinati. Suntem deschisi sa discutam orice problema si sa va ajutam sa va extindeti si mai mult in tara noastra", ar fi transmis Putin.

Grupul Volkswagen, care comercializeaza branduri precum Volkswagen, Audi, Seat sau Skoda, este cel mai mare producator auto ca vanzari din Rusia. Totusi, vanzarile au avut mult de suferit anul trecut, in scandere cu 5% fata de 2015.

Volkswagen detine o fabrica de productie in Rusia, la Kaluga, la o distanta de 170 de kilometri de Moscova.

6.800 de locuri de munca directe asigura VW in Rusia, plus inca 50.000 in directe.

11% e scaderea inregistrata de piata auto din Rusia in 2016.

Din cauza cererii tot mai mici, General Motors a decis sa plece din Rusia in 2015.

I.G.