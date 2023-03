Antrenorul fără licență din Franța a suferit prima înfrângere după 19 partide: cine l-a învins pe Will Still

Antrenorul echipei Reims, belgianul Will Still, are 30 de ani şi nu are licenţa Pro.

La fiecare meci, Reims plătește o amendă consistentă pentru că Will Still stă pe bancă, dar antrenorul merită fiecare bănuț. Belgianul a avut o serie incredibilă de meciuri fără înfrângere - 19 partide.

Prima echipă care a trecut de Will Still este Olympique Marseille, care a câștigat cu 2-1 pe Stade Auguste-Delaune.

În minutul 13, Folarin Balogun a deschis scorul pentru Reims, marcând al 17-lea său gol stagional!

Dar OM a întors meciul cu dubla lui Alexis Sanchez, din minutele 16 și 29. Marseille urcă pe locul doi în Ligue 1, cu 59 de puncte, 7 în urma liderului PSG.

Will Still has FINALLY lost his first Ligue 1 game as Reims manager ❌ pic.twitter.com/uKAkTtUYvu

Will Still has finally lost his first game in charge of Ligue 1 side Reims‼️

DDDWDWDWDWDDWDWDWWWL

The 19 match unbeaten streak is over ❌ pic.twitter.com/hZu0xFc8a1