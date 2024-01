"Am impresia că viaţa mea este în joc în fiecare moment". Antrenorul Barcelonei mărturisește prin ce trece la echipa catalană

Antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi, a recunoscut că se simte eliberat după ce şi-a anunţat decizia de a pleca la finalul sezonului.

El a deplâns în special presiunea copleşitoare din jurul clubului. "Simţi în fiecare zi că nu eşti la înălţimea funcţiei. Li s-a întâmplat tuturor antrenorilor dinaintea mea. Pep (Guardiola) mi-a spus, i s-a întâmplat lui (Ernesto) Valverde, l-am văzut pe Luis Enrique suferind", a explicat Xavi la prima sa conferinţă de presă de când şi-a anunţat plecarea, la 30 iunie.

Fostul mijlocaş, în vârstă de 44 de ani, care a petrecut 17 ani sub culorile blaugrana, a declarat în repetate rânduri că antrenarea echipei din oraşul său natal este "un vis", după prima sa experienţă în Qatar. Dar Xavi a cedat în cele din urmă sub presiune, după înfrângerea de sâmbătă, 3-5 cu Villarreal. "Trebuie să ne gândim la asta, avem o problemă cu cerinţele acestei poziţii. Am impresia că viaţa mea este în joc în fiecare moment... Anunţul plecării m-a eliberat la nivel personal, dar sunt în continuare foarte motivat", a mai spus antrenorul catalan, care pledează pentru "unitate" în rândul unei echipe, care s-a întâlnit luni pentru o petrecere la Robert Lewandowski acasă.

Barça, acum pe locul patru în La Liga, este la 11 puncte în spatele vecinilor de la Girona, în fruntea clasamentului, şi la 10 puncte în spatele rivalilor istorici de la Real Madrid, pe locul doi. Blaugrana primeşte miercurea aceasta (19:00) pe Osasuna, într-un meci întârziat din etapa a 20-a.