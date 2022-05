Eveniment Realitatea Virtuala, tehnologie pentru prezent - Iasi, 26 mai 2022 (P)

Realitatea virtuala reprezinta o tehnologie a prezentului, iar utilizarea tehnologiilor VR iese din sfera gaming-ului, devenind utila in instruirea angajatilor, in mediul educational, in sectorul medical, pe segmentele de arhitectura, inginerie si constructii sau pentru dezvoltarea de produse. Pe 26 mai 2022, compania ieseana de tehnologie Quartz Matrixaduce la Iasi kit-urile de Virtual Reality produse de HP si premiate in 2021 la CES Innovation Awards, iF Design Awards si reddot Design Awards. ... citeste toata stirea