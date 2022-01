Un iesean a fost dat in judecata dupa ce a aruncat in soba geaca si telefonul fostei iubite

Pana in toamna anului trecut, intre iesenii Marian H. si Silvia P. a existat o frumoasa poveste de dragoste, o relatie din care a rezultat o fetita acum in varsta de trei ani. Treaba s-a stricat dupa ce barbatul a fost prins baut la volan si s-a trezit cu dosar penal. Femeia s-a retras la tara, implicandu-se intr-o noua relatie. La fel a procedat si barbatul, fetita ramanand in custodia mamei.La sfarsitul lunii noiembrie, Silvia a fost de acord s-o lase pe micuta la tatal ei pana dupa ... citeste toata stirea