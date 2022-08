Ce a declarat Adrian Mutu după gafa portarului său și al doilea eșec al sezonului pentru Rapid

Formaţia Petrolul Ploieşti a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Rapid, într-un meci din etapa a cincea a Superligii.

Tehnicianul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Petrolul, pierdut cu scorul de 0-1, că evoluţia formaţiei sale a fost una “consistentă” şi că nu este supărat pe jucători pentru rezultat.

“Rămânem cu zero puncte din acest meci, dar cu o evoluţie consistentă a echipei, un joc pe care l-am dominat. Am dominat tot meciul, am avut şi ocazii. O echipă care se apără cu zece în faţa careului... Nu sunt supărat pe jucători, pur şi simplu nu am avut noroc astăzi. Mergem înainte, tragem învăţămintele după această înfrângere nemeritată. Trebuie să fim mult mai concreţi în faţa porţii”, a spus Mutu la posturile care transmit Superliga.

Tehnicianul a vorbit şi despre greşeala portarului Horaţiu Moldovan la gol: “Se mai întâmplă şi la case mai mari. Oricum, Moldo este cel mai bun din ţară şi rămâne cel mai bun din ţară. A fost o greşeală care i se poate întâmpla oricărui portar”.

