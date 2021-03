VIDEO Golul lui Andrei Ciobanu de la Euro face inconjurul lumii. "Ma bucur ca ii am profesori pe Hagi si pe Mutu"

Antrenorul echipei nationalei crede ca Romania ar fi putut sa castige meciul de debut."La realitatea din teren, cred ca meritam mai mult.Sper ca baietii sa-si dea seama si sa aiba incredere in valoarea lor.Cred cu tarie in valoarea lor si in dorinta lor de afirmare.Nu am venit la EURO in vacanta. Ne jucam orice sansa, chiar daca suntem catalogati cu sansa a treia.Am niste baieti muncitori, disciplinati. Ce mi-a placut cel mai mult a fost atitudinea.I-am strigat de pe margine: Ciobi, da tu ca dai gol. Ma bucur ca am avut gura aurita.Mie-mi pare rau, cred ca meritam trei puncte, dupa ocaziile pe care le-am avut", a spus Adrian Mutu la Tvr.SURSA VIDEO: Facebook / TVRAndrei Ciobanu a marcat un gol fantastic, contra Olandei. Tot el a avut o ocazie mare in finalul meciului, cand sutul a fost scos in extremis de portarul olandezilor."Am obtinut un rezult bun.Ne continuam visul la Campionatul European. Este un rezultat corect. Ei au fost cu posesia, noi cu ocaziile.Ma bucur ca ii am profesori si pe Hagi si pe Adrian Mutu", a spus Andrei Ciobanu la TVR.Romania va juca in urmatorul meci cu Ungaria, o partida cruciala pentru calificarea in faza urmatoare.CITESTE SI: